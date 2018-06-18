FijiFilm подала на Xerox в суд за отказ от сделки

Японская компания FujiFilm подала в суд на американскую Xerox за отказ от сделки по слиянию с их совместным предприятием Fiji Xerox. В корпорации считают расторжение соглашения незаконным и оценивают убытки в $1 млрд.

Bloomberg сообщает, что иск подан в Южном округе Нью-Йорка. В нем утверждается, что Xerox отказалась от сделки под давлением двух своих акционеров — Карла Айкана и Дарвина Дисона, владеющих в общей сложности примерно 13% бумаг компании. Акционеры утверждали, что сделка недооценивает Xerox. Японская фирма требует компенсации упущенной выгоды.

Fuji Xerox — совместное предприятие Xerox (25% акций) и Fujifilm (75%). Планировалось, что после слияния Xerox с этой компанией соотношение изменится на 49,9% и 50,1%, соответственно. Дисон заблокировал сделку через суд, утверждая, что гендиректор Xerox Джефф Джейкобсон действовал в собственных интересах, а не в интересах акционеров.