Здание бывшего Коммерческого клуба открылось в Самаре после реставрации

Здание бывшего Коммерческого клуба, которое является памятников архитектуры, открыли в Самаре после реставрации. Об этом сообщает пресс-служба департамента информационной политики Самарской области.

Торжественное открытие здания по адресу улица Куйбышева, 104 состоялось сегодня, 18 июня. На данный момент завершился первый этап реконструкции объекта. Теперь в обновленном здании планируют разместить театрально-концертный комплекс, сообщает НИА «Самара».

Как рассказал глава региона Дмитрий Азаров, здание представляет собой колоссальную историческую ценность. В свое время здесь располагался театр рабочей молодежи, а сегодня идею создания в обновленном здании театрально-концертного комплекса «Дирижабль» поддержало Министерство культуры РФ.

Глава региона отметил большой вклад в реализацию проекта Александра Хинштейна, при активной поддержке которого была разработана концепция реновации и найдено финансирование. Также Азаров поблагодарил ректора СГИК Элеонору Курленко.