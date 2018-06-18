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Расчистка русла реки Тускарь продолжена в Курской области

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В Курске продолжилась расчистка русла реки Тускарь, которая ведется с 2008 года. На эти цели из бюджета РФ выделено 9 млн рублей. Работы начались с 11 июня, после окончания нерестового периода.

Рабочим предстоит расчистить участок протяженностью 1,6 км от лодочной станции до переходного моста в районе ТЭЦ-4. После завершения работ глубина русла составит 4 км, что положительным образом скажется на пропускной способности реки при прохождении паводковых вод, пишет «Курская правда».

Ранее сообщалось, что каждый пятый житель Коми в 2017 году присоединился к экологической акции. Всего по республике в субботниках и аналогичных мероприятиях участвовало более 182 тыс. человек — 21% от всего населения региона, в два раза больше, чем в 2016-м.

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