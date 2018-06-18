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Медведев назначил четырех заместителей министра науки

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Григорий Трубников назначен первым заместителем министра науки и высшего образования России. Соответствующий указ премьер-министра Дмитрия Медведева опубликован на сайте правительства.

Также глава правительства назначил еще троих заместителей министра науки — Александра Степанова, Алексея Медведева и Сергея Кузьмина, сообщает RNS.

Трубников ранее был заместителем министра образования и науки.

В мае Минобрнауки разделилось на два ведомства — Министерство науки и высшего образования (отвечает за научную и инновационную деятельность; также ему переданы функции расформированного Федерального агентства научных организаций) и Министерство просвещения (в его ведении находятся общее и среднее образование).

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