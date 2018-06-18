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iPhone будет автоматически отправлять геолокацию при наборе 911

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Jaap Arriens
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В новой версии операционной системы iOS 12 будет внедрена новая функция, которая позволит автоматически делиться геолокацией владельца телефона в случае набора номера экстренной службы «911». Об этом говорится в пресс-релизе корпорации.

Технология будет запущена в этом году в США. Она нужна для «более быстрого и более точного обеспечения информацией для снижения времени экстренного ответа». В пресс-релизе компании отмечается, что «сегодня почти 80% экстренных звонков совершается с мобильных телефонов, однако устаревшая инфраструктура затрудняет службе «911» определение местоположения звонка».

«Когда каждый момент имеет значение, эти инструменты помогут первым респондентам добраться до наших покупателей, когда им больше всего нужна помощь», — сказал глава компании Тим Кук.

Данное нововведение является частью Гибридной Экстренной Локации Apple (Hybridized Emergency Location (HELO). Она запустилась в 2015 году и будет интегрирована во многие центры 911. Когда технология заработает в других странах и появится ли вообще, в пресс-релизе не сообщается.

Функция будет реализована при помощи технологий компании RapidSOS. Она специализируется на обеспечении звонков в экстренные службы с мобильных устройств и устройств, являющихся частью «умного дома».

iOS 12 была анонсирована корпорацией Apple 4 июня во время ежегодной конференции для разработчиков WWDC. Основными её новшествами стали функция Screen Time для отслеживания времени работы устройства, генератор собственных стикеров Memoji и обновление платформы для разработчиков ARKit 2. Также обновился функционал умного голосового ассистента Siri, которая научилась понимать контекст сообщения и работать во всех приложениях при помощи системы команд, задаваемых пользователем.

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