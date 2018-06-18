Новую железную дорогу на Сахалин проектируют в Хабаровском крае

Новую железнодорожную ветку начали проектировать в Хабаровском крае к будущему транспортному переходу на остров Сахалин. На проектные работы в 2018 году выделен 1 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточного проектно-изыскательного института транспортного строительства.

Как объяснил начальник службы инженерных изысканий АО «Дальгипротранс» Дмитрий Симуков, техническое задание, которое подписал 23 апреля первый заместитель руководителя РЖД Анатолий Краснощек, предусматривает начать строительство ветки на Сахалин в 2021 году. На данный момент специалисты на месте прорабатывают основные проектные решения, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Цель проектно-изыскательных работ — выбрать оптимальное место для строительства железной дороги. Необходимо учесть перепады высот и количество земляных работ. Проектировать сам мост будет другая организация. Завершить проектно-изыскательные работы планируется к лету 2019 года.

В целом реализация проекта с учетом железнодорожных подходов оценивается ОАО «РЖД» в 540,3 млрд рублей. Помимо этого, необходимо порядка 90 млрд рублей на модернизацию путей на Сахалине.