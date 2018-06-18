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Лесной пожар возник в Рязанской области из-за брошенного окурка

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В Рязанском районе Рязанской области потушили первый за три года лесной пожар. Возгорание лесной подстилки на территории Солотчинского лесничества было зафиксировано утром 15 июня.

Общая площадь пожара составила около 300 кв. м. Об этом сообщает РИА «7 новостей». По предварительным данным, лес вспыхнул из-за тлеющей сигареты, которую могли выбросить из окна автомобиля, проезжавшего по дороге.

Ранее из-за брошенного на траву окурка сгорела дача в ЕАО. Пожарных вызвали соседи. На соседние дома пламя не перекинулось, но ветхие деревянные строения дачи сгорели дотла. В ходе расследования пожарные инспекторы установили, что причиной пожара стал окурок. Его бросил прохожий на сухую траву возле дома.

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