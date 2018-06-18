Ремесленный центр может появиться в Мытном дворе Петербурга

Петербургские активисты подготовили проект реновации Мытного двора, расположенного в центре Северной столицы. Предполагается создание рекреационной зоны с велодорожкой, сквера с фонтаном, спортивных и детских площадок, ремесленного центра и выставочного пространства.

Жители Центрального района Петербурга начали поиски инвестора, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру». Здание Мытного двора было построено в 30-х годах XVIII века как склад для товаров. Здесь же взимали торговую пошлину — мыт.

В апреле министр строительства Михаил Мень не исключил, что опыт программы реновации, реализующейся в Москве, можно распространить на другие крупные города: Екатеринбург, Санкт-Петербург, Сочи и Новосибирск. Об этом он заявил на Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ).