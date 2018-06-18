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Реестр аварийных школ создадут в Оренбуржье

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В Оренбургской области будет создан реестр аварийных школ. Его составлением займется «Общероссийский народный фронт» (ОНФ). Список будет формироваться на основе поступающих обращений и результатов рейдов общественников.

Как сообщает РИА «Оренбуржье», на сегодня представители ОНФ проверили 17 школ в пяти муниципалитетах. Они обращали внимание на состояние конструкций зданий, санузлов и пищевых блоков. Недочеты выявлены везде.

Так, в Оренбурге инспекторы обратили внимание на состояние школы, здание которой покрыто трещинами. У входа в актовый зал они увидели протечку и обратили внимание на низкое качество покрытия в коридорах и спортзале.

Большое количество замечаний у активистов к состоянию сельских школ. Во многих разрушены оконные конструкции и кирпичная кладка, а в спортзалах — следы протечек.

Портал iz.ru в конце мая сообщал о том, что в Новосибирской области впервые будет проведен ремонт в школе 1961 года постройки. Она находится в селе Лебедевка Искитимского района Новосибирской области. Средства были направлены из резервного фонда президента РФ.

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