Глава Якутска проверил ход строительства домов маневренного фонда

Временно исполняющий обязанности главы Якутска Дмитрий Садовников проинспектировал в субботу, 16 июня, один из домов в Сайсарском округе, входящий в маневренный жилой фонд.

По словам Дмитрия Садовника, в доме по улице Лонгинова будут проживать люди, дома которых находятся в аварийном состоянии или погорельцы. В ходе поездки временный городской глава удостоверился в том, что все работы ведутся по графику, сообщает ИА SakhaNews.

Помимо дома маневренного фонда Садовников посетил Строительный округ и микрорайон Марха, в которых проверил санитарное состояние.

По результатам проверки он поручил руководителям управлений ликвидировать несанкционированные свалки и начать работы по санитарной очистке и благоустройству территорий.