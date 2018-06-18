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Организаторы «Чернозема» предупреждают о грядущем росте цен на билеты

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Цены на билеты на рок-фестиваль «Чернозем» вырастут с 3 июля. Об этом предупреждают его организаторы на официальной странице мероприятия. Впрочем, пока они не уточняют, во сколько обойдется трехдневное или однодневное пребывание на фестивале.

Как сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру», количество билетов на фестиваль ограничено. Организаторы говорили, что сделали это, чтобы событие позиционировалось «не как массовое, а как душевное».

Фестиваль каждый год проходит на поле перед Татарским валом в Тамбовской области. В этот раз он состоится 17, 18 и 19 августа.

Хедлайнером первого дня будет группа ДДТ, второго – «Кипелов», а третьего — группировка «Ленинград». Ранее заявлялось, что трехдневный абонемент можно приобрести за 3,5 тыс. рублей, а абонемент на один день — от 1,5 тыс. до 1,8 тыс. рублей.

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