Реконструкцию стадиона в Хабаровске завершат за 20 млн рублей

Администрация Хабаровска направила дополнительные 20 млн рублей в этом году на завершение реконструкции стадиона «Заря» в поселке имени Горького. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На данный момент подрядчик завершает установку трибун общей вместимостью 370 человек. Полностью завершить монтаж планируется в середине июля, после чего рабочие приступят к отделке внутренних помещений стадиона, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По словам директора МАУ «Дирекция спортивных сооружений города Хабаровск» Константина Юрьева, в зоне силовой подготовки будут установлены тренажеры, будет оборудована площадка для норм сдачи ГТО, появится медицинский кабинет. Помимо этого, стадион станет доступным для маломобильной категории граждан.

После завершения всех необходимых работ на стадионе «Заря» планируется проводить разнообразные районные и городские соревнования.