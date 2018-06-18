Мемориальный комплекс благоустроят в Поднависле в Горячем Ключе

Коммунальные службы приступили к благоустройству территории мемориального комплекса в Поднависле в Горячем Ключе. Об этом сообщает пресс-служба города.

Работы по благоустройству начались сегодня, 18 июня. Для того чтобы выровнять площадки и обустроить подходы к памятникам, в том числе к могиле морякам 76-й морской бригады, было подвезено десять «КамАЗов» щебня. Также планируется уделить внимание озеленительным работа, сообщают «Кубанские новости».

Как рассказал мэр Горячего Ключа Иван Федоровский, урочище Поднависла — уникальное место. Здесь обрели покой 2 тыс. советских солдат, здесь совершила подвиг Аршалуйс Ханжиян. 22 июня здесь пройдут траурные мероприятия в рамках Дня памяти и скорби.

Помимо коммунальных служб, в благоустройстве комплекса примут участие молодежь и активисты. С завтрашнего дня к ним планируют присоединиться спасатели и курсанты Краснодарского университета МВД. Совместно они подготовят подъезд к Поднависле и к комплексу, чтобы погодные условия не смогли повлиять на мероприятия 22 июня.