Аэропорт Платов впервые принял широкофюзеляжный самолет

Впервые в аэропорту Платов под Ростовом-на-Дону совершил посадку широкофюзеляжный самолет Boeing 777-300ER. Там же он прошел обслуживание. Таким образом, лайнер «Ульяновск» стал самым крупным авиасудном, которое обслужил этот порт.

Как сообщает RostovGazeta, самолет рассчитан на перевозку 436 человек в салоне экономкласса и 21 пассажира в салоне бизнес-класса. Он приземлился в 14:30 мск. И традиционно был встречен водной аркой.

Напомним, международный аэропорт Платов стал первым крупным аэродромом гражданского назначения, построенным в России с 1991 года. Он заменил старую воздушную гавань на проспекте Шолохова. Ее территорию планируется застроить жильем.