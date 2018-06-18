Россия и Украина договорились о посещении заключенных в двух странах

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и украинский омбудсмен Людмила Денисова договорились о посещении заключенных в двух странах. В частности, речь идет о режиссере Олеге Сенцове, который отбывает наказание в Салехарде, и журналисте Кирилле Вышинском, находящемся под арестом в Херсоне. Переговоры сторон состоялись 18 июня, однако даты визитов к заключенным они не назвали.

«Мы только что сказали, что синхронность посещений отрабатывается на уровне всех государственных органов, которые принимают такие решения. Мы свои предложения сделали», — приводит слова Москальковой ТАСС.

17 мая суд Херсона арестовал главу портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на два месяца по обвинению в госизмене. 1 июня на заседании он заявил, что отказывается от украинского гражданства и попросил защиты у президента России Владимира Путина. Своей вины журналист не признает, апелляция на его арест была отклонена.

9 июня Путин и его украинский коллега Петр Порошенко договорились по телефону о посещении омбудсменами заключенных в обеих странах. Всего в соответствии с достигнутыми соглашениями Москалькова и Денисова должны побывать у 34 человек с каждой стороны.

16 июня российский омбудсмен посетила в Омске украинца Дмитрия Штыбликова, который отбывает наказание за подготовку диверсии. Изначально она должна была прибыть туда с украинской коллегой. Однако в последний момент Денисова отказалась от поездки, заявив, что ее не устраивает предложенный формат.

Украинский режиссер Олег Сенцов был арестован в мае 2014 года по обвинениям в подготовке терактов в Севастополе, Симферополе и Ялте. Его приговорили к 20 годам лишения свободы на территории России.