Уборка улиц и магистралей в Ижевске приостановлена из-за долгов города

Компания-подрядчик по уборке мусора в Ижевске, МУП «Дорожное ремонтно-эксплуатационное предприятие», приостановила выполнение работ. Причиной стали долги администрации столицы Удмуртии. Мусор уже с 15 июня не вывозится с магистральных улиц и улиц Индустриального района города.

По словам директора предприятия Алексея Красноперова, которые приводит «Интерфакс», задолженность за март и апрель составляет порядка 80 млн рублей. Кроме того, городские власти должны подрядчику еще 115 млн рублей за работы, проведенные в 2017 году.

Тем временем, как сообщили ИА «Сусанин» в городской администрации, в ближайшее время ситуация с оплатой будет решена. Проблемой занимается городское управление финансов. Почему возникла такая ситуация в администрации не уточнили.