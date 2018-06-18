Лавров и Помпео обсудили график контактов между РФ и США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео рассмотрели график двусторонних политических контактов на ближайшее время. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Сообщается, что телефонный разговор между дипломатами состоялся по инициативе американской стороны. Отмечается, что стороны обменялись мнениями по сирийскому вопросу, а также по проблеме Корейского полуострова.

В конце мая Лавров и Помпео обсудили вопросы мирного урегулирования ситуации в Сирии и на Украине.