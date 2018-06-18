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Волгоградские студенты разработали приложение для гостей ЧМ-2018

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В Волгоградском государственном университете представили мультимедийный проект, разработанный специально для гостей города, приехавших на матчи в рамках ЧМ-2018. Туристы смогут ознакомиться с достопримечательностями города-героя с помощью технологий дополненной реальности.

Как уточняет ИА «НовостиВолгограда.Ру», кроме цветного печатного буклета гости города-героя получат специальное приложение для смартфонов, работающих на базе iOS и Android. Если экран гаджета навести на страницы буклета, которые отмечены особыми значками, можно получить дополнительную информацию об этом месте Волгограда и даже увидеть его трехмерное анимированное изображение.

Уже сейчас гости Волгограда могут таким образом познакомиться с монументом «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане, кирхой в Старой Сарепте, зданием Мемориально-исторического музея и «Волгоград Ареной». Позже авторы идеи увеличат количество доступных для просмотра 3D-моделей.

Агентство напоминает, что специалисты ВолГу ранее уже работали над созданием туристического продукта. Так, им удалось запустить многоязычный онлайн-портал «Волгоградский край. Территория путешествий». В проекте участвовали студенты трех факультетов вуза: программисты, лингвисты и специалисты по рекламе.

В рамках ЧМ-2018 Волгоград примет четыре матча. Сегодня здесь встречаются Тунис с Англией, 22 июня — Нигерия с Исландией, 25 июня Саудовская Аравия сразится с Египтом, а 28 июня — Япония с Польшей. Ранее ФИФА окончательно подтвердила готовность стадиона в Волгограде к мундиалю.

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