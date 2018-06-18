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Путин сменил послов России в трех странах

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин сменил руководителей дипломатических миссий страны в трех государствах, сообщается на официальном портале правовой информации.

Так, чрезвычайным и полномочным послом РФ в Португальской Республике назначен Михаил Камынин, который занимал аналогичную должность в Республике Куба и Содружестве Багамских Островов. На этом посту его сменит Андрей Гуськов. Последний был послом в Перу, обязанности которого теперь будет исполнять Игорь Романченко.

В апреле президент Владимир Путин, принимая верительные грамоты от 17 послов иностранных государств заявил, что Россия готова поддерживать конструктивные инициативы других стран. Глава государства также выразил надежду на стабилизацию ситуации в мире и перехода международных отношений «в конструктивное русло».

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