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Порошенко прокомментировал продление санкций ЕС против Крыма

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Фото: Global Look Press/Maxym Marusenko
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что приветствует продление санкций против Крыма. Он также выразил надежду на ужесточение антироссийской политики Евросоюза.

«Мы рассчитываем на жесткую позицию ЕС в отношении новых вызовов в сфере безопасности со стороны России в Черном и Азовском морях», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Украинский президент также отметил, что намерен обсудить этот вопрос с лидерами стран Евросоюза на встрече 9 июля.

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Ранее совет ЕС продлил на год санкции по Крыму и Севастополю. Ограничительными мерами предусмотрен запрет на импорт в Евросоюз любой крымской продукции. Кроме того, европейским гражданам и компаниям запрещено инвестировать в Крым или Севастополь и покупать на полуострове недвижимость.

Продление санкций также приветствовал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он поблагодарил совет ЕС и подчеркнул, что важно внести в список «ответственных за массовые нарушения прав человека» в Крыму и за строительство Крымского моста.

Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди заявила, что санкционная политика Запада больше ударит по карманам самих европейцев. Санкции помогают экономике региона развиваться и находить новые нестандартные решения, отметила член Совфеда.

Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года по итогам референдума. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Однако Киев до сих пор считает полуостров территорией Украины.

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