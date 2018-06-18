Порошенко прокомментировал продление санкций ЕС против Крыма
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что приветствует продление санкций против Крыма. Он также выразил надежду на ужесточение антироссийской политики Евросоюза.
«Мы рассчитываем на жесткую позицию ЕС в отношении новых вызовов в сфере безопасности со стороны России в Черном и Азовском морях», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.
Украинский президент также отметил, что намерен обсудить этот вопрос с лидерами стран Евросоюза на встрече 9 июля.
Ранее совет ЕС продлил на год санкции по Крыму и Севастополю. Ограничительными мерами предусмотрен запрет на импорт в Евросоюз любой крымской продукции. Кроме того, европейским гражданам и компаниям запрещено инвестировать в Крым или Севастополь и покупать на полуострове недвижимость.
Продление санкций также приветствовал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он поблагодарил совет ЕС и подчеркнул, что важно внести в список «ответственных за массовые нарушения прав человека» в Крыму и за строительство Крымского моста.
Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди заявила, что санкционная политика Запада больше ударит по карманам самих европейцев. Санкции помогают экономике региона развиваться и находить новые нестандартные решения, отметила член Совфеда.
Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года по итогам референдума. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Однако Киев до сих пор считает полуостров территорией Украины.