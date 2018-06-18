Нарушения на 47 млн рублей нашли в министерстве культуры Татарстана

В министерстве культуры Татарстана найдены нарушения на сумму более 47 млн рублей. Проверку проводила Счетная палата республики. В отчете ведомства говорится, что были проинспектированы траты бюджетных средств, которые были выделены в рамках программы «Развитие музейного дела на 2014–2020 годы». Кроме того, найдены нарушения в бухгалтерской отчетности и при госзакупках.

Портал ProKazan.ru напоминает, что ранее Счетная палата во время проверки республиканского госкомитета по биологическим ресурсам нашла нарушения на 8,8 млн рублей. По ее итогам были приняты меры по устранению нарушений почти на 6 млн рублей. Комиссия составила два административных протокола по фактам искажения финансовой отчетности и ведения бухгалтерского отчета.

Портал iz.ru ранее сообщал, что Счетная палата выявила многомиллиардные нарушения при строительстве ЦКАД в 2017 году. Это может привести к изменению сроков ввода в эксплуатацию дороги и увеличению стоимости строительства.