Песков рассказал о работе правительства над пенсионной реформой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что над пенсионной реформой будут работать вице-премьеры, курирующие реформу министры и эксперты правительства.

Впоследствии, по его словам, к ним подключатся эксперты Госдумы, сообщает «РИА Новости».

Отдельно Песков заметил, что администрация президента получает полную информацию о ходе работы над реформой. При этом ни президент России Владимир Путин, ни его администрация не участвуют в этой экспертной работе, подчеркнул представитель Кремля.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 14 июня объявил о решении повысить пенсионный возраст на 5 лет для мужчин и на 8 — для женщин. Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно.

16 июня проект закона поступил на рассмотрение в Госдуму. Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что Госдума может рассмотреть законопроект в первом чтении 19 июля.

Планируется, что поэтапная реформа начнется в 2019 году и завершится к 2034 году. Мера позволит ежегодно повышать пенсии нынешним пенсионерам на тысячу рублей.