Итальянцу вернули украденный 30 лет назад мопед

Жителю Италии вернули мопед, украденный у него в 1987 году. На момент угона владельцу транспортного средства было 17 лет, сейчас ему 48.

Полиция нашла транспортное средство при обыске у 37-летнего бывшего преступника в городе Тицано-Валь-Парма. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на итальянские СМИ, на мопеде не было номеров, документы на него также отсутствовали. Единственным способом идентифицировать транспортное средство оказался номер рамы. По нему был установлен владелец, живущий в городе Павия.

Полиция связалась с мужчиной по телефону. Узнав, что мопед найден, он пообещал как можно быстрее приехать за ним.

В начале июня иммиграционная и таможенная полиция США вернула испанским властям копию письма Христофора Колумба, украденную из музея семь лет назад. Документ похитили из Национальной библиотеки Каталонии в Барселоне. После этого его несколько раз перепродавали. Последний покупатель, заплативший около $900 тыс., добровольно сдал письмо американским властям.