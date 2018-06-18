Активность клещей в Нижнем Тагиле снизилась из-за холодной погоды

В Нижнем Тагиле зафиксировано снижение активности клещей. Как подсчитали в Роспотребнадзоре, за июнь укусам подверглись 516 человек. Это меньше прошлогоднего показателя за тот же период в 1,5 раза.

За это время предварительный диагноз «клещевой энцефалит» поставили двум пострадавшим. Один из них не подтвердился, уточняет ТагилСити.Ру.

Впрочем, эксперты предупреждают, что клещи могут выжидать тепла до пяти лет. Не исключено, что с приходом тепла будет всплеск активности этих насекомых.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что на 8 июня жертвами укусов клещей в России стали более 219 тыс. человек. Из них 57 тыс. — это дети. Это данные Роспотребнадзора.