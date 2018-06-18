Искусственный интеллект используют для предотвращения кибератак на аукционах в Москве

Больше 70 кибератак удалось предотвратить при проведении электронных торгов в Москве с начала 2018 года с применением машинного обучения. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Натальи Сергуниной, всего были предотвращены 73 кибератаки. Она добавила, что для обеспечения бесперебойной работы Единой торговой площадки используются современные методы машинного обучения с применением нейронных сетей, пишет НСН.

Сергунина уточнила, что входящие и исходящие запросы фиксируются автоматически, при этом запросы добросовестных пользователей отфильтровываются от «аукционных роботов» и вредоносных атак.

8 июня в Сбербанке рассказали о роли искусственного интеллекта в кибератаках. В частности, его используют для получения информации о построении защиты и архитектуре операционных систем банка.