Возбуждено дело о доведении до суицида молодой матери в Татарстане

В Кайбицком районе Татарстана возбуждено дело о доведении до самоубийства. Погибла 24-летняя женщина, находящаяся в декретном отпуске. Тело обнаружили 6 июня в сарае на территории ее участка в деревне Чукри-Аланово.

Информацию об уголовной составляющей происшествия подтвердил источник ProKazan.ru. Следователи выясняют обстоятельства и причины суицида, который совершила молодая мама.

Напомним, ранее жительница Нижнего Новгорода покончила с собой после убийства своего сына. Инцидент произошел 18 мая в Автозаводском районе города. По версии следствия, 34-летняя женщина утопила в ванной 6-месячного ребенка, после чего совершила самоубийство.