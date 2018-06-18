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Возбуждено дело о доведении до суицида молодой матери в Татарстане

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В Кайбицком районе Татарстана возбуждено дело о доведении до самоубийства. Погибла 24-летняя женщина, находящаяся в декретном отпуске. Тело обнаружили 6 июня в сарае на территории ее участка в деревне Чукри-Аланово.

Информацию об уголовной составляющей происшествия подтвердил источник ProKazan.ru. Следователи выясняют обстоятельства и причины суицида, который совершила молодая мама. 

Напомним, ранее жительница Нижнего Новгорода покончила с собой после убийства своего сына. Инцидент произошел 18 мая в Автозаводском районе города. По версии следствия, 34-летняя женщина утопила в ванной 6-месячного ребенка, после чего совершила самоубийство.

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