Около 10 тыс. фигурок волка Забиваки выпустил фарфоровый завод Подмосковья

Порядка 10 тыс. фигурок официального талисмана ЧМ-2018 волка Забиваки выпустил подмосковный завод «Дулевский фарфор». Об этом сообщил председатель производственного кооператива Петр Сивов.

По его словам, наибольшим спросом пользуется фигурка волка-футболиста, бьющего по мячу, пишет НСН.

Помимо скульптур Забиваки на заводе сделали чайные пары, чайники, настенные тарелки, сувенирные самовары, елочные игрушки-шары с символикой мундиаля, пишет РИАМО.

Матчи ЧМ-2018 по футболу проходят в 11 российских городах. В честь мирового первенства кафе в столичных парках предоставят болельщикам скидки.