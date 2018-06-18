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Уголовное дело возбудили в Казани после смерти рабочего от укола

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Следователи проводят проверку по факту смерти рабочего, который скончался после обезболивающего укола в Казани. Возбуждено уголовное дело.

По данным правоохранительных органов, 54-летний мужчина обратился к врачам с острой болью в спине. Медики поставили ему укол с диклофенаком. При этом в медицинской карте рабочего указано, что этот препарат ему противопоказан. Вечером после укола мужчина скончался у себя дома, пишет ProKazan.ru.

По итогам проверки следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Как сообщал портал iz.ru, в Москве водителя скорой помощи избили из-за таблетки. Мужчины попросили у пострадавшего средство от головной боли, и он ответил, что не является врачом.

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