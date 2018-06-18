Артисты балета устроили флешмоб в Челябинске

Необычный флешмоб устроили в Челябинске артисты городского театра оперы и балета. Они посвятили его X Международному фестивалю «В честь Екатины Максимовой», до начала которого осталась неделя.

Как сообщает ИА «Урал-пресс-информ», сцену танцорам заменила площадь перед входом в театр, а классическую музыку – современная композиция. При этом выступлению не помешал ни дождь, ни холод.

Агентство отмечает, что идейным вдохновителем флешмоба был артист балета Тимофей Крысанков. Он же придумывал хореографию и подбирал музыку. Оригинальный танец исполнили шесть человек. В нем были не только классические па, но и элементы vogue (стиль современного танца).

Х Международный фестиваль «В честь Екатерины Максимовой» начнется в Челябинске 24 июня. На сцене выступят труппы не только из России, но также из Италии и Китая, а также солисты Большого театра и «Балета Манила».

В 2017 году фестиваль, который также проходил в Челябинске, открылся громкой премьерой театра оперы и балета имени Глинки «Ида (Любовь и страсть Иды Рубинштейн)». Он посвящен легендарной танцовщице.