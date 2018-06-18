Закупка компьютеров для школ началась в Нижнем Тагиле

В этом году Нижний Тагил планирует приобрести для образовательных учреждений 46 компьютеров на сумму около 1 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Поставщика выберут на электронном аукционе. По условиям контракта поставляемый товар должен быть новым, без следов повреждения, в целой транспортной и фабричной упаковке, передает TagilCity.ru.

Ранее стало известно, что 1,5 млн рублей выделено на покупку компьютеров для школы № 56 в Нижнем Тагиле.