Прямой эфир

Закупка компьютеров для школ началась в Нижнем Тагиле

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В этом году Нижний Тагил планирует приобрести для образовательных учреждений 46 компьютеров на сумму около 1 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Поставщика выберут на электронном аукционе. По условиям контракта поставляемый товар должен быть новым, без следов повреждения, в целой транспортной и фабричной упаковке, передает TagilCity.ru.

Ранее стало известно, что 1,5 млн рублей выделено на покупку компьютеров для школы № 56 в Нижнем Тагиле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученый рассказал, почему детям не стоит проводить много времени перед экранами
В китайской школе камеры начали следить за внимательностью учеников

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017