Украина близка к катастрофе из-за того, что страны Европы под видом экономической помощи задумали расхитить национальные богатства страны. Такой прогноз озвучил депутат Верховной рады и лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович.

Политик пояснил, что сейчас Европа дает Киеву €1 млрд и одновременно требует снять мораторий на вывоз леса-кругляка в Карпатах.

«То есть, еще раз, нам дает Европа с барского плеча миллиард, который мы тут же вернем в качестве процентов международным организациям, а за это мы должны лишиться Карпат», — сказал Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

Депутат подсчитал, что в общей сложности Киев будет вынужден заплатить $117 млрд долгов по кредитам, что приведет Украину к дефолту.

Опасения Рабиновича подтвердил и зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. По его словам, Украина становится колониальным государством, где каждый миллиард «подачек» Запада будет забираться в десятикратном размере ее ресурсами.

Похожего мнения придерживается и политолог Игорь Шатров. Он указывает на то, западные страны хотят подсадить Киев на «кредитную иглу», чтобы превратить страну в источник сырья и дешевой рабсилы.

В свою очередь глава комитета спасения Украины (КСУ) Николай Азаров отметил, что эту «неизбежную катастрофу» с карпатским лесом уже видно из космоса, однако депутаты рады могут пойти на эту «убийственную» сделку.

Нынешняя макрофинансовая помощь Украине от Евросоюза станет уже третьей с 2014 года. За это время страна получила около €2,8 млрд в рамках подобных программ.