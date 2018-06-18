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Водитель «УАЗ» утонул в машине в Иркутской области

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На Братском водохранилище в Иркутской области погиб мужчина, находившийся в автомобиле «УАЗ». Машина скатилась в воду.

По данным МЧС, инцидент произошел в ночное время. Автомобиль скатился в воду, когда мужчина в салоне спал. На место были вызваны спасатели, которые только констатировали смерть мужчины. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Правоохранительные органы проведут проверку по факту несчастного случая.

Как сообщал ранее портал iz.ru, следственный комитет проводит проверку после гибели ребенка в салоне автомобиля в Казани. Пятилетний мальчик находился за рулем ВАЗ-21099, когда машина съехала в реку и утонула. Предполагается, что ребенок повернул ключ зажигания, когда был в салоне один.

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