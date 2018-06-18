Жители Краснодара обеспокоены детскими селфи на крыше

Жители Краснодара просят полицию провести проверку по факту фотографирования детей на крыше многоэтажки. Ребята выкладывают селфи с высоты в соцсетях.

По данным местных жителей, дети появляются на крыше одного из домов по улице Сормовской. Девочки делали опасные селфи и не реагировали на замечания взрослых. На подростков краснодарцы пожаловались в социальных сетях. По их мнению, родители недостаточно следят за несовершеннолетними, пишет ИА KrasnodarMedia.

Горожане через интернет обратились к полицейским и попросили провести проверку по факту опасных селфи.

Как сообщал портал iz.ru, в Красноярске подросток получил удар током, когда пытался сделать селфи на крыше поезда. Несовершеннолетний выжил, прокуратура добилась для него выплаты страховки.