В Омской области опровергли массовое отравление детей в лагере

Власти Омской области опровергают информацию о массовом отравлении отдыхающих в детском лагере. Роспотребнадзор взял пробы в учреждении для проверки.

Информация о массовом отравлении появилась в социальных сетях. Местные жители заявили, что в одном из детских лагерей половина детей слегла с признаками отравления. У ребят якобы проявилась рвота, одного несовершеннолетнего пришлось госпитализировать. По данному факту была организована проверка. Региональный минспорт не подтвердил информацию о массовом отравлении.

Ведомство уточняет, что заболел только один мальчик. Родители забрали его из лагеря и обратились в больницу, пишет ИА «Город55». Ситуация с отдыхом остальных 300 детей находится под контролем.

Пробы в детском лагере отобрал Роспотребнадзор, чтобы выявить, по какой причине отравился мальчик.