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Лавров и Помпео обсудили урегулирование в Сирии и проблемы Кореи

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Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео. Основной темой беседы стали сирийское урегулирование на основе новой резолюции Совбеза ООН и проблемы Корейского полуострова.

Как сообщает пресс-служба МИДа, разговор состоялся по инициативе американской стороны. В диалоге о корейской проблеме дипломаты договорились консолидировать усилия по ее решению.

Также обсуждались некоторые аспекты двусторонних отношений, в том числе график политических контактов между Россией и США на ближайшее время.

Предыдущий разговор Лаврова и Помпео состоялся в конце мая. Стороны обсудили урегулирование в Сирии и на Украине.

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