Директора школы под Астраханью будут судить за падение ворот на ребенка

В Астраханской области директора школы обвиняют в халатности после падения футбольных ворот на ребенка. Уголовное дело передано в суд.

По данным следствия, руководительница образовательного учреждения длительное время не принимала мер для того, чтобы обезопасить ворота на спортивной площадке. В итоге конструкция упала на восьмилетнего ребенка. Мальчик получил травмы, которые медики квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Об этом сообщает «Астрахань 24».

Уголовное дело было возбуждено по статье «Халатность». Материалы переданы в Красноярский районный суд.

Как сообщал портал iz.ru, в Подмосковье четырехлетнего мальчика насмерть придавило футбольными воротами. Конструкция не была зафиксирована должным образом и рухнула на голову ребенка.