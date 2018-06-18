Проектная ответственность

Кураторами приоритетных национальных проектов выступят профильные зампреды правительства, а отраслевые министры будут нести персональную ответственность за их реализацию. Об этом заявил Дмитрий Медведев во время заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. На заседании обсуждался вопрос поддержки и развития экспорта.

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путина поставил задачу в течение шести лет удвоить российский несырьевой экспорт и достичь объема в $250 млрд в год. В том числе сельхозпродукции — до $45 млрд. Сейчас перед правительством стоит задача снять лишние административные барьеры, а также создать режим наибольшего благоприятствования для тех компаний, которые уже работают на внешних рынках и выходят на них. Необходимо довести поставки продукции машиностроения до $50 млрд, а ежегодный экспорт услуг, включая образование, медицину, туризм и транспорт планируется увеличить до $100 млрд. В 2017 году несырьевой экспорт из России вырос на 20% и достиг $130 млрд.

— По оценкам РЭЦ (Российского экспортного центра. — «Известия»), чтобы выйти на заявленные позиции, нам нужен ежегодный объем несырьевого экспорта примерно $50 млрд, это невозможно сегодня без новых инвестиций, без новых производств, без активного участия государственных институтов развития. Я имею в виду ВЭБ, ну и другие институты, — сказал премьер-министр.

Среди первоочередных мер правительства — отмена избыточных требований при лицензировании экспорта и валютном контроле, развитие на базе РЭЦ системы «одного окна», а также улучшение логистической инфраструктуры.

— Нужно модернизировать российские торгпредства за рубежом, завершить формирование эффективной современной системы финансовой поддержки экспорта. Я подписал, кстати, постановление, которое расширяет понятие экспортного кредита, теперь оно включает различные инструменты финансирования, которые аналогичны другим операциям, связанным с кредитованием, — отметил глава правительства.

Для поддержки приоритетных проектов правительство приняло решение об увеличении предельного финансирования по одному экспортному проекту — с 7 млрд до 15 млрд рублей. Чтобы привлечь как можно больше коммерческих банков, были изменены критерии их отбора. Теперь экспортные проекты смогут финансировать кредитные организации с размером капитала до 20 млрд. Раньше этот показатель был выше — 25 млрд рублей.

— Мы вырабатываем показатели национальных проектов, определяем результаты, к которым должны прийти, контрольные точки по их достижению. Всё это нужно сделать так, чтобы это было понятно людям — будь то строительство жилья, или обустройство городской среды, или поддержка малого бизнеса, или здравоохранение. Национальные проекты должны финансироваться приоритетно, то есть в первую очередь, чтобы обеспечить всю проектную деятельность, нужно синхронизировать ее с бюджетным циклом, — отметил Дмитрий Медведев.

Уже в закрытом формате участники совещания обсудили вопросы организации национальных проектов, которые предстоит разработать в рамках нового майского указа президента Владимира Путина, определяющего основные направления развития экономики и социальной сферы до 2024 года. Среди целей, которые предполагается достигнуть в этот срок, — улучшение ряда демографических показателей, вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира, снижение в два раза уровня бедности в стране.

В «майском» указе правительству поручено разработать или скорректировать совместно с органами власти регионов и представить до 1 октября для рассмотрения национальные проекты и программы по различным направлениям.

— Теперь кураторами национальных проектов будут заместители председателя правительства каждый по своим вопросам, непосредственно руководителями проектов выступают министры, и они будут нести персональную ответственность за их реализацию, — подчеркнул глава правительства.

Кроме того, в каждом ведомстве необходимо определить замминистра, который бы отвечал за проектную работу, заявил Дмитрий Медведев. Также правительству поручено ежегодно при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период предусматривать в приоритетном порядке расходы на реализацию национальных проектов.