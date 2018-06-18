Школы в Самаре неправильно составляли расписание уроков для детей

Прокуратура выявила нарушения в составлении расписания 26 школ в Самаре. Правоохранительные органы требуют устранить недочеты.

Проверка в школах показала, что расписание составлялось без учета требований СанПиНов. В частности, физкультуру в расписании детям ставили в числе первых уроков. После спортивной нагрузки школьникам приходилось идти на предметы, где требуется выполнение письменных заданий и контрольных работ, например, математику. Об этом пишет НИА «Самара».

Нарушения выявлены в 26 школах, лицеях и дневном пансионе. Прокуратура внесла представления об устранении нарушений.