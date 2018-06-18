Критики назвали не снявших ни одного плохого фильма режиссеров

Джей Джей Абрамс возглавил рейтинг лучших режиссеров, которые не сняли ни одного плохого фильма за свою карьеру. Об этом сообщает портал Metacritic.

Кинообозреватели при составлении рейтинга учитывали только те фильмы, которые были сняты после 1980 года и получили на портале только положительные отзывы. Первое место досталось режиссеру Джей Джей Абрамсу, который известен своей работой над фильмами «Миссия невыполнима 3», «Супер 8» и двумя «Стартреками», сообщает телеканал «360».

Среди лучших режиссеров также оказались Пол Томас Андерсон, снявший триллер о модной индустрии «Призрачная нить», картины «Ночь в стиле буги» и «Нефть». Также в топ включили Уэса Андерсона, снявшего такие кинохиты, как «Отель Гранд Будапешт» и «Королевство полной луны».

15 июня в Сети появились кадры со съемок нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Роли в нем сыграют Леонардо Ди Каприо, Аль Пачино и Брэд Питт.