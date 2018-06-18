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Критики назвали не снявших ни одного плохого фильма режиссеров

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Фото: Global Look Press/Kay Blake
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Джей Джей Абрамс возглавил рейтинг лучших режиссеров, которые не сняли ни одного плохого фильма за свою карьеру. Об этом сообщает портал Metacritic.

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Кинообозреватели при составлении рейтинга учитывали только те фильмы, которые были сняты после 1980 года и получили на портале только положительные отзывы. Первое место досталось режиссеру Джей Джей Абрамсу, который известен своей работой над фильмами «Миссия невыполнима 3», «Супер 8» и двумя «Стартреками», сообщает телеканал «360».

Среди лучших режиссеров также оказались Пол Томас Андерсон, снявший триллер о модной индустрии «Призрачная нить», картины «Ночь в стиле буги» и «Нефть». Также в топ включили Уэса Андерсона, снявшего такие кинохиты, как «Отель Гранд Будапешт» и «Королевство полной луны».

15 июня в Сети появились кадры со съемок нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Роли в нем сыграют Леонардо Ди Каприо, Аль Пачино и Брэд Питт.

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