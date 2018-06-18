СУЭК вложит 140 млн рублей в социальные мероприятия в Кемеровской области

Власти Кемеровской области и «Сибирская угольно-энергетическая компания» (СУЭК) подписали соглашение о социально экономическом сотрудничестве на 2018 год. Подписи под документом поставили исполняющий обязанности губернатора региона Сергей Цивилев и генеральный директор СУЭК Владимир Рашевский.

«Динамика наших инвестиций в развитие производства и социальное развитие не снижает темпов. Наше сотрудничество с администрацией Кемеровской области — показательный пример того, как власть и бизнес в результате совместной работы, конструктивного диалога, решают важные вопросы, вместе работают на благо региона и страны», — отметил на церемонии подписания Рашевский.

В соглашении зафиксирован объем инвестиций, которые СУЭК, а также подконтрольная ей «Сибирская генерирующая компания» (СГК) вложат в развитие производства в Кузбассе – 20,87 млрд рублей. На повышение безопасности труда будет направлено более 3 млрд рублей.

Еще 140 млн пойдет на реализацию совместных с регионом социально значимых мероприятий. Среди них финансирование дополнительного технического образования, отдых и оздоровление детей и молодежи; развитие социального предпринимательства; поддержка спорта и культуры; финансирование объектов инфраструктуры в рамках реализации мастер-планов развития городов, а также празднование Дня шахтера.

На 371 млн рублей СУЭК и СГК профинансируют программы, связанные с оздоровлением работников, их детей, пенсионеров, поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и семей погибших шахтеров.