Газзаев раскритиковал Неймара за эгоизм

Знаменитый российский футбольный тренер, замглавы комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Валерий Газзаев раскритиковал игрока сборной Бразилии Неймара.

Комментируя закончившийся ничьей матч бразильской команды против швейцарцев на ЧМ-2018, Газзаев назвал Неймара «огромным разочарованием».

«Лидер команды, футболист, который претендует на звание одного из лучших в мире, не имел права играть таким образом. Порой он действовал как настоящий эгоист», — цитирует специалиста «Спорт Экспресс».

Газзаев отметил, что бразильский футболист «постоянно ошибался в передачах, чрезмерно брал игру на себя, не замечая партнеров, и совершил множество потерь».

«Стоило швейцарцам, и конкретно Бехрами, начать играть против бразильца жестко, как у того мигом разладилась игра» — добавил тренер.

Газзаев подчеркнул, что даже такая звезда футбола, как Неймар, «обязана подчинять себя интересам команды».

Кроме того, он порекомендовал бразильцу посмотреть на игру нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

Матч Бразилия — Швейцария состоялся 17 июня. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Ранее в июне сообщалось, что Неймар назвал себя лучшим игроком в мире.