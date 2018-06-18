В Иркутской области могут возродить пятилетки

Власти Иркутской области в ближайшее время могут возродить пятилетки. Губернатор Сергей Левченко создает комитет по госпланированию, который будет заниматься в том числе распределением ресурсов для достижения глобальных экономических целей региона и отслеживанием эффективности новых проектов.

Власти хотят ориентироваться не на сумму денег, вложенных в проект, а на достижение социально-экономических показателей, которые сразу будут заложены в план, рассчитанный на пять лет, сообщает Сибирское агентство новостей со ссылкой на региональную администрацию. Таким образом, полагают чиновники, будут развиваться именно те предприятия, которые нужны региону и стране в целом.

Так, в программе первой пятилетки содержатся 12 пунктов. Среди них — привязка зарплат бюджетников к росту доходов бюджета, возврат прямых выборов мэра Иркутска, установка предельных наценок на социальнозначимые товары и введение экологической ответственности для бизнеса.