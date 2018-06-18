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В Пентагоне назвали уязвимое место американской армии

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Ron Sachs
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США не обладают необходимой защитой от межконтинентальных баллистических ракет потенциальных противников. Об этом пишет издание Тhe National Interest со ссылкой на главу Стратегического командования Пентагона генерала Джона Хайтена.

«Количество ракет, их поражающие возможности продолжают расти, так как все больше стран приобретают все больше ракет и увеличивают технический потенциал специально для того, чтобы противостоять системе противоракетной обороны США», — заявил Хайтен.

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Генерал считает, что США следует разработать систему борьбы с российскими и китайскими ракетами еще до их запуска. Хайтен отметил, что потенциальные противники значительно преуспели в создании оружия с учетом особенностей существующей американской системы противоракетной обороны, сообщает «РИА Новости».

Накануне в докладе офиса генерального инспектора Пентагона говорилось о том, что американские вертолеты UH-60 Black Hawk, которые США начали поставлять вооруженным силам Афганистана на замену российским Ми-17, менее эффективны и сложнее в обслуживании. В отчете отмечалась их низкая грузоподъемность.

В конце апреля американский генерал Роберт Неллер заявил о том, что морская пехота США находится в уязвимом положении из-за развития высокоточного оружия дальнего радиуса действия Китаем, Россией, КНДР, Ираном и экстремистскими организациями. Он заявил о необходимости дополнительно укреплять базы, включая командные пункты и ангары.

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