Экс-главе воронежского завода дали два года колонии за мошенничество

Суд Воронежской области оставил без изменений приговор в отношении экс-гендиректора «Завода растительных масел «Бобровский» Руслана Бехметьева. Его обвинили в мошенничестве и приговорили к двум годам лишения свободы.

Как установило следствие, в сентябре 2012 года Бехметьев составил через подконтрольную ему компанию СТ ложную налоговую декларацию, для того чтобы возместить НДС из госбюджета на сумму в 11 млн рублей. Фигурантами этого дела стали также главный бухгалтер СТ и менеджер по закупке сырья предприятия. Они сотрудничали со следствием и получили условные сроки.

Бехметьев все обвинения в свой адрес отрицал. Его также обвиняли в затягивании процесса ознакомления с материалами дела. На имущество экс-гендиректора предприятия наложен арест, передает ИА «Абирег».