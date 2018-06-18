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Экс-главе воронежского завода дали два года колонии за мошенничество

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Суд Воронежской области оставил без изменений приговор в отношении экс-гендиректора «Завода растительных масел «Бобровский» Руслана Бехметьева. Его обвинили в мошенничестве и приговорили к двум годам лишения свободы.

Как установило следствие, в сентябре 2012 года Бехметьев составил через подконтрольную ему компанию СТ ложную налоговую декларацию, для того чтобы возместить НДС из госбюджета на сумму в 11 млн рублей. Фигурантами этого дела стали также главный бухгалтер СТ и менеджер по закупке сырья предприятия. Они сотрудничали со следствием и получили условные сроки.

Бехметьев все обвинения в свой адрес отрицал. Его также обвиняли в затягивании процесса ознакомления с материалами дела. На имущество экс-гендиректора предприятия наложен арест, передает ИА «Абирег».

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