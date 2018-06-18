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Умер отбывавший срок в колонии основатель Мособлбанка

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Фото: commons.wikimedia.org/Miztreated
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Основатель Мособлбанка предприниматель Анджей Мальчевский, отбывавший срок за хищения в особо крупном размере, умер после госпитализации из колонии. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на пресс-службу УФСИН по Рязанской области.

Мальчевский обратился в медицинскую часть 14 июня. Осмотр не выявил у него следов насилия или отравления. Позже в тот же день его срочно отправили в Рязанскую областную клиническую больницу, а через три дня он скончался.

В 2016 году Мальчевский был приговорен к штрафу 400 тыс. рублей и четырем годам колонии общего режима по делу о хищении 70 млрд рублей со счетов вкладчиков Мособлбанка

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