Умер отбывавший срок в колонии основатель Мособлбанка

Основатель Мособлбанка предприниматель Анджей Мальчевский, отбывавший срок за хищения в особо крупном размере, умер после госпитализации из колонии. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на пресс-службу УФСИН по Рязанской области.

Мальчевский обратился в медицинскую часть 14 июня. Осмотр не выявил у него следов насилия или отравления. Позже в тот же день его срочно отправили в Рязанскую областную клиническую больницу, а через три дня он скончался.

В 2016 году Мальчевский был приговорен к штрафу 400 тыс. рублей и четырем годам колонии общего режима по делу о хищении 70 млрд рублей со счетов вкладчиков Мособлбанка.