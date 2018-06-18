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В Тамбовской области вода на 19 пляжах не соответствует нормам

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Роспотребнадзор выявил водоемы в Тамбовской области, где вода не соответствует санитарным норам. Местным жителям не рекомендуют купаться на 19 пляжах.

Специалисты отобрали пробы из 67 пляжных зон. Воду проверяли на микробиологические показатели, а также на наличие паразитов. В 19 акваториях выявлены нарушения.

Список пляжей, где вода не соответствует нормативам, приводит ИА «Онлайн Тамбов.ру». Несоответствие допустимым нормам выявлено в реках Цна, Лесной Воронеж, Польной Воронеж, Ворона и в нескольких прудах.

В связи с ситуацией местным жителям рекомендовано не использовать пляжные зоны для купания.

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