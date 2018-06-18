Прямой эфир

Турист в Карелии упал в водопад во время попытки сделать фотографию

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Карелии турист сорвался в водопад Кивач, мужчину ищут спасатели. Инцидент произошел днем 17 июня.

По предварительным данным, житель Кировска 1987 года рождения перебрался через ограждение, чтобы сфотографироваться, поскользнулся на камнях и упал вниз. Как отмечает ИА FlashNord, всё произошло на глазах его беременной жены.

Исследование, касающееся основных причин гибели туристов в отпусках, провели ранее журналисты китайского издания The South China Morning Post. Они выяснили, что основных факторов шесть: ДТП, наркотики, алкоголь, утопление, дикие звери и селфи. Дорожные аварии занимают первое место. Чаще всего туристы разбиваются из-за того, что просто забывают пристегиваться ремнями безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Четверо туристов с Украины утонули в Грузии
Спасатели в Хакасии нашли трех потерявшихся туристов вместо двух

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017