Турист в Карелии упал в водопад во время попытки сделать фотографию

В Карелии турист сорвался в водопад Кивач, мужчину ищут спасатели. Инцидент произошел днем 17 июня.

По предварительным данным, житель Кировска 1987 года рождения перебрался через ограждение, чтобы сфотографироваться, поскользнулся на камнях и упал вниз. Как отмечает ИА FlashNord, всё произошло на глазах его беременной жены.

Исследование, касающееся основных причин гибели туристов в отпусках, провели ранее журналисты китайского издания The South China Morning Post. Они выяснили, что основных факторов шесть: ДТП, наркотики, алкоголь, утопление, дикие звери и селфи. Дорожные аварии занимают первое место. Чаще всего туристы разбиваются из-за того, что просто забывают пристегиваться ремнями безопасности.