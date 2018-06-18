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Строительство нового моста началось в поселке под Уссурийском

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Строительство нового моста через реку Раковка началось в Уссурийской городском округе. Переход должен будет связать поселок Тимирязевский и станцию Лимичевка. Об этом сообщает пресс-служба администрации УГО.

Новая переправа через Раковку будет состоять из двух русловых опор, двух береговых опор и двух железных перекрытий. Протяженность моста составит 18 м. По завершении работ по нему смогут передвигаться как пешеходы, так и автомобили, сообщает ИА UssurMedia.

Как сообщили в МКП УГО «Служба единого заказчика-застройщика», все необходимые работы должны быть завершены до 1 сентября. Срок работ взят с запасом, на случай если стройке помешают дожди. На реализацию проекта выделено 3,253 млн рублей.

По информации подрядчика ООО «Фриз БК», на данный момент определены границы строительства будущей переправы. На этой неделе к работам приступит тяжелая техника.

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