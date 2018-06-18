Шесть случаев болезни Лайма зарегистрировано в Брянской области

Роспотребнадзор сообщает о шести случаях заражения болезнью Лайма после укусов клещей. Всего с начала сезона с укусами в больницы обратились 495 человек.

Специалисты провели лабораторные исследования 327 клещей, из них 158 клещей были сняты с людей, еще 169 взяты с объектов окружающей среды. В 37 случаях пробы показали положительный результат на боррелиоз и анаплазмоз. Среди жителей Брянской области уже зафиксировано шесть случаев боррелиоза, пишет NASHBRYANSK.RU.

В Роспотребнадзоре напоминают, что при укусе клеща желательно относить его на исследование, чтобы исключить или подтвердить возможность инфицирования. Если доставить клеща специалистам невозможно в день укуса, допускается его хранение в плотно закрытой емкости в холодильнике при температуре до +8 градусов.