Прямой эфир

Шесть случаев болезни Лайма зарегистрировано в Брянской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роспотребнадзор сообщает о шести случаях заражения болезнью Лайма после укусов клещей. Всего с начала сезона с укусами в больницы обратились 495 человек.

Специалисты провели лабораторные исследования 327 клещей, из них 158 клещей были сняты с людей, еще 169 взяты с объектов окружающей среды. В 37 случаях пробы показали положительный результат на боррелиоз и анаплазмоз. Среди жителей Брянской области уже зафиксировано шесть случаев боррелиоза, пишет NASHBRYANSK.RU.

В Роспотребнадзоре напоминают, что при укусе клеща желательно относить его на исследование, чтобы исключить или подтвердить возможность инфицирования. Если доставить клеща специалистам невозможно в день укуса, допускается его хранение в плотно закрытой емкости в холодильнике при температуре до +8 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ребенок заразился энцефалитом после укуса клеща в Хабаровском крае
Почти 220 тыс. россиян обратились с жалобами на укусы клещей в этом году

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017