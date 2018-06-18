Глава концерна Audi отправлен под арест

Прокуратура Мюнхена подтвердила задержание главы автоконцерна Audi AG Руперта Штадлера. Суд принял решение направить его в следственный изолятор.

«Подозреваемый предстал перед судьей, которая распорядилась заключить его в следственный изолятор», — приводит ТАСС сообщение прокуратуры.

По данным надзорного органа, решение об аресте было принято в связи с опасениями, что Штадлер примет меры для сокрытия следов преступления.

В понедельник, 18 июня, стало известно о задержании главы Audi в связи с так называемым дизельгейтом. Прокуратура Мюнхена возбудила в отношении него дело по подозрению «в мошенничестве и опосредованном подлоге». В квартире Штадлера были проведены обыски.

По словам представителя Audi, главу компании задержали утром 18 июня в городе Ингольштадт, пишет «Газета.ру».

Сообщается, что Штадлер стал самым высокопоставленным сотрудником немецкого автоконцерна, который был до сих пор задержан в связи с «дизельным скандалом». Всего по этому делу проходит 20 человек подозреваемых.

Ранее немецкий автоконцерн Volkswagen, подразделением которого является Audi, в США обвинили в том, что он оснащал дизельные авто программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. В связи с этим американские власти обязали концерн отозвать более 480 тыс. легковых машин, проданных в стране в 2009–2015 годах.